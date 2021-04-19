Лахиялов – о Суперлиге: «Европейские топ-клубы хотят меньше колесить по России»

Экс-форвард грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал создание Суперлиги Европы.

- Запуск Суперлиги станет революцией в клубном футболе. Если ряд топ-клубов выйдет из Лиги чемпионов, то интерес к ней резко упадёт, и она превратится в турнир, который будет, наверное, лишь немного престижней Лиги Европы. А какой сейчас интерес к Лиге Европы, вы и сами знаете. Болельщики в основном начинают смотреть её с четвертьфиналов и полуфиналов – на более ранних стадиях она мало кого цепляет.

Судя по всему, главный аргумент топ-клубов в пользу создания Суперлиги – это финансовая составляющая. Видать, они хотят так больше зарабатывать, играть меньше проходных матчей и меньше колесить по Восточной Европе, в том числе по России. Руководству УЕФА надо задумываться, какие шаги стоит предпринять в такой ситуации, тем более что оно задумали третий еврокубок – Лигу конференций, которая будет вызывать у болельщиков и спонсоров ещё меньше интереса, чем Лига Европы.