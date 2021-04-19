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​Никто из игроков сборной России не потеряет право выступать за национальную команду

19 Апреля 2021, 16:17,

УЕФА и ФИФА не намерены мириться с созданием рядом больших европейских клубов закрытой Суперлиги. Возглавляющий УЕФА Александер Чеферин уже успел заявить, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать за свои национальные сборные, в том числе на крупных турнирах вроде чемпионатов Европы и мира.

Стоит сказать, что игроков сборной России санкции УЕФА не зацепят. В клубах, которые объединились в Суперлигу, российские футболисты на сегодняшний день не выступают.

Отметим, что ближайший чемпионат Европы стартует менее чем через два месяца – одиннадцатого июня.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
19 Апреля 2021, 16:22

Уахаххахахах

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