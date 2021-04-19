«Чтоб вы обанкротились и пожалели»: Болельщики «Барселоны» – о создании Суперлиги

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало комментарии из соцсетей болельщиков «Барселоны» по поводу создания Европейской Суперлиги. Напомним, одним из основателей нового континентального турнира стал как раз каталонский клуб.

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Fabio R.: «По крайней мере, с ФИФА и УЕФА есть равенство и уважение к самым слабым».

Chе U.: «Некоторые фанаты и средства массовой информации, которые выступают против этого нового соревнования, делают это просто для того, чтобы звучать политкорректно и защищать свою репутацию и личные интересы. Держу пари, что людей, на самом деле поддерживающих Суперлигу, намного больше, чем тех, кто открыто выражает это».

Bivan S.: «Поддерживал клуб даже после многих лет унижений в Европе, но теперь… Мы, болельщики, не заслуживаем такой «Барсы». Это позорный, жадный и уродливый ход для клуба, известного своим прекрасным футболом».

Ben Daniel B.: «Не понимаю, как УЕФА может жаловаться на то, что клубы гонятся за деньгами, когда, честно говоря, это причина, по которой Лига чемпионов меняла формат и название с годами. Это не клубы против УЕФА, а денежные хищники против денежных хищников».

Olatunji Simon T.: «Я искренне поддерживаю Суперлигу, и я уверен, что «Барселона» выиграет ей первой».

Santiago H.: «Я так не думаю. Основным учредителем является «Реал Мадрид», и очевидно, что им придется его выиграть. Вот где проявляется футбольная мафия».

Duong Dại H.: «УЕФА платит очень низкие гонорары, но собирает прибыль клубов на рекламу по всему миру».

Leo V.: «Йохан Кройф был бы безумно разочарован».

Dragos I.: «Единственные, кого устраивает такое решение, это 14-летние юнцы, которые никогда не тратили ни цента на поддержку своего клуба и не посетили ни один матч. Они не понимают, что соревнование, откуда нельзя вылететь независимо от того, насколько ты ужасен, невероятно глупо».

Prince Ofori A.: «Те, кто говорят, что футбол – это страсть, а не деньги... Подпишите лучших игроков в клуб со своей страстью, завершите новый «Камп Ноу» со своей страстью, платите по долгам команды со своей страстью».

Thomas N.: «Да чтоб вы обанкротитесь и пожалели, что отвернулись от футбола».

Frank M.: «Как только вы разрешили спонсорство на ваших футболках, это был конец «большего, чем клуб»… Давайте откроем новый гольф-клуб с нашими богатыми друзьями и будем играть друг против друга, позволяя пяти приглашённым гостям присоединяться к нам на каждый год… Не питайте иллюзий, скоро в Суперлиге будет команда из Катара, команда из Китая, команда из США и, возможно, команда из Южной Америки».

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Иван И.: «А ведь наши потомки будут говорить, что Месси и Роналду набили стату в лиге фермеров? играя большую часть матчей против аутсайдеров, и что в Суперлиге они не смогли бы играть на высоком уровне 10-15 лет».

Финита Л.: «Главное теперь каждую неделю не получать по 5-6 мячей от «Баварии» и т.д».

Георгий Т.: «Господи, ну и шлак! Позорно видеть в этом долларовом цирке любимую команду».

Игорь К.: «Что вы ноете все? «Барселона» с долгами благодаря Суперлиге покончит».

Бобур З.: «Мне нравится эта лига. Будет как НБА. Все команды в одинаковых условиях. У всех одинаковые возможности».

Енотик П.: «Это было неизбежно. Если кто-то пишет о том, что Суперлига убьет футбол, то УЕФА и ФИФА убивают его точно так же, просто чуть медленнее. Уверен, через два года все привыкнут».

Yamaс K.: «Ну всё. Официально футболу конец. И так бегали мутанты, роботы, а сейчас тем более».

Кирилл Иванцов