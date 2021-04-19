Белоус: «Создание Суперлиги станет для российских клубов катастрофой»

Бывший гендиректор ФК «Москва» и «Ростова», экс-советник президента московского «Локомотива» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал образование Европейской Суперлиги.

- Это не гром среди ясного неба. Такие разговоры ходили уже давно, больше десяти лет. Существовала группа G-14, которую возглавлял президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс. Но то была, скажем так, неподготовленная история, после которой УЕФА провёл необходимые реформы и значительно увеличил гонорары футбольным клубам, участвующим в еврокубкам. На сегодняшний день сложно обвинять УЕФА в том, что эта организация что-то делает неправильно. В девяностых, когда в чемпионате России доминировал «Спартак», и мечтать было нельзя, что когда-то просто за попадание в групповой этап Лиги чемпионов команды из Восточной Европы будут получать по 15-20 миллионов евро.

Тем не менее ряду больших клубов неймётся создать для себя отдельный турнир. Это законы зарабатывания денег в капиталистическом обществе. Не зря ведь говорят, что если есть возможность заработать не один доллар, а три доллара, то для этого будут создавать всё что угодно. Когда клубам предлагают громадные суммы только за участие в соревновании, не считая бонусов за достижения, то, конечно, они будут пытаться сделать закрытую лигу и так далее. Но, на мой взгляд, это не поспособствует развитию футбола. Даже самые большие гранды, как мадридский «Реал», «Манчестеры» и «Ливерпуль», находящиеся на вершине футбольной пирамиды, подпитываются от тех, кто находится в этой пирамиде ниже, то есть от бельгийских клубов, голландских, восточноевропейских, и это я ещё не говорю о других континентах.

Суперлига станет понятийным междусобойчиком элитарных клубов, где спортивная часть будет соблюдена чисто условно. Тем более что, насколько я понимаю, никто оттуда вылетать не будет. Но этим клубам придётся непросто. УЕФА не откажется от защиты своего бренда, да и национальные федерации все как одна высказываются против Суперлиги и за полный контроль международных европейских соревнований со стороны УЕФА. Попытки лихо создать новую континентальную лигу – это непростая история, в которой очень много непонятных вещей. В любом случае клубам-баламутам и УЕФА надо искать какой-то компромисс.

Как скажется Суперлига на российских клубах? Если она будет запущена, то основные спонсоры пойдут прежде всего именно туда, а доходы УЕФА и клубов, выступающих в традиционных еврокубках, упадут. У российских команд, честно говоря, и так не очень хорошие перспективы в Лиге чемпионов в связи с грядущей масштабной реформой этого турнира, а с созданием Суперлиги вообще получится катастрофа