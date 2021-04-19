​Президент УЕФА: «Игрокам клубов Суперлиги будет запрещено играть на чемпионатах Европы и мира»

Александер Чеферин, занимающий должность президента УЕФА, подтвердил жёсткую позицию в отношении Суперлиги, которую заняли все конфедерации и ФИФА.

«Игрокам, которые будут выступать в Суперлиге, будет запрещено играть на чемпионатах Европы и мира. Им не позволят выступать за свои сборные», - приводит слова Чеферина известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter.

Как известно, двенадцать статусных клубов Европы откололись от существующей футбольной системы и сформировали Суперлигу. Теперь эти клубы не смогут выступать в турнирах под эгидой УЕФА.