​Президент УЕФА: «Игрокам клубов Суперлиги будет запрещено играть на чемпионатах Европы и мира»

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19 Апреля 2021, 16:03,
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Александер Чеферин, занимающий должность президента УЕФА, подтвердил жёсткую позицию в отношении Суперлиги, которую заняли все конфедерации и ФИФА.
«Игрокам, которые будут выступать в Суперлиге, будет запрещено играть на чемпионатах Европы и мира. Им не позволят выступать за свои сборные», - приводит слова Чеферина известный журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter.
Как известно, двенадцать статусных клубов Европы откололись от существующей футбольной системы и сформировали Суперлигу. Теперь эти клубы не смогут выступать в турнирах под эгидой УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Александер Чеферин, Суперлига
Ждём теперь когда все эти статусные клубы коллективно обжалуют это решение, как это уже смог сделать один только Сити.