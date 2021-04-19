Революция или эволюция: Зачем нужна Суперлига и что будет с УЕФА и ФИФА

Главная футбольная новость месяца, а то и всего года – это создание европейской футбольной Суперлиги. УЕФА и ФИФА бьют тревогу, национальные чемпионаты под угрозой срыва, болельщики разделились на два лагеря. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало все факты и мнения насчёт нового турнира. Рассказываем максимально подробно и понятно.

БУНТ ДВЕНАДЦАТИ

Воскресным апрельским вечером всё мировое футбольное пространство взорвалось от новости, что двенадцать топовых европейских клубов решили создать собственный турнир – Суперлигу Европы. Идея о подобном турнире не нова, она ходила давно, но никто не ожидал, что старт будет объявлен настолько стремительно.

Сначала команды «слили» информацию топовым футбольным инсайдерам, а затем синхронно подтвердили информацию на своих официальных сайтах.

Что известно на сегодняшний день?

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Командами-основателями Суперлиги являются следующий клубы: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В ближайшее время к ним могут присоединиться «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту».

Турнир должен начаться уже в 2021 году. Формат турнира будет таким: 20 команд (остальные 5 пока что неизвестны, и неизвестно, какой будет формат отбора) будут разделены на две группы, после чего они будут играть в матчах навылет с четвертьфинальной стадии. Везде будет формат двухматчевого противостояния кроме финальной игры.

Президентом Суперлиги выбран великий и ужасный Флорентино Перес из «Реала».

И самое интересное – спонсорами проведения данной «революции» стали американские инвесторы, которые уже ввалили в проект более 5 млрд евро, а на первый турнир будет затрачено вдвое больше.

УЕФА И ФИФА В ШОКЕ

Две главные футбольные организации мира (УЕФА и ФИФА) сейчас находятся в тотальном шоке. Они выпускают один гневный пресс-релиз за другим, называя создателей Суперлиги бунтарями и обещая им тотальные санкции.

Под угрозой даже завершение нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Ещё бы, ведь трое из четырех полуфиналистов уже присягнули на верность Суперлиге.

Дальше – больше. Чиновники обещают исключить клубы из национальных чемпионатов, а те футболисты, которые примут участие в матчах нового турнира автоматически будут лишены права играть за национальные сборные. В том числе на Евро-2020 и ЧМ-2022.

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Всё это звучит, с одной стороны, страшно, с другой – смешно. Вот только представьте, что в мировом футболе не будет этих двенадцати клубов – кому тогда вообще нужна будет Лига чемпионов? А национальные чемпионаты превратятся в местечковые турниры, где чемпионом Испании станет «Севилья» или «Реал Сосьедад», а в Англии битва за золото будет между «Лестером» и «Вест Хэмом».

ФУТБОЛЬНАЯ ВЕРСИЯ НБА

Если в дело вступили американские инвесторы, то можно не сомневаться, что дело будет доведено до конца. Эти парни умеют считать деньги и знают, что делают. Очевидно, что американцы планируют превратить европейский футбол в некую копию НБА или НХЛ.

Такая система действует в американском спорте давно, и её правила игры серьёзно отличаются от тех, которые диктуют УЕФА и ФИФА. Есть топовые клубы, которые приносят функционерам огромные деньги, но фактически команды получают лишь малую часть доходов, кормя чинуш в Лозанне, Ньоне и других прекрасных швейцарских городах.

УЕФА и ФИФА привыкли общаться с позиции силы, но теперь команды показали, что их власть – ничего не стоит. Текущая система футбола требовала изменений, и такая паническая реакция чиновников – яркое подтверждение правильности выбранного подхода.

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Другой вопрос, что совершенно непонятно, как именно будет функционировать Суперлига. Если это будет клуб для избранных, то что делать тысячам других профессиональных клубов? Как будет выстроена система попадания и вылета в Суперлиге? Как будут проходить трансферы? Как раньше или же будет система обменов как в том же НБА?

УЕФА, если хочет сохранить своё влияние, нужно не кричать, а садиться рядом и предлагать альтернативы. Вся эта система запретов лишь ещё больше разозлит топ-клубы, которые нынче заказывают музыку.

На сегодняшний день ситуация такова, что мировой футбол фактически поставлен на паузу – все ждут результатов переговоров создателей Суперлиги и УЕФА.

А что вы думаете по поводу Суперлиги?

Максим МАЛЮКОВ