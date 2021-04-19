Революция или эволюция: Зачем нужна Суперлига и что будет с УЕФА и ФИФА

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19 Апреля 2021, 14:35,
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Главная футбольная новость месяца, а то и всего года – это создание европейской футбольной Суперлиги. УЕФА и ФИФА бьют тревогу, национальные чемпионаты под угрозой срыва, болельщики разделились на два лагеря. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало все факты и мнения насчёт нового турнира. Рассказываем максимально подробно и понятно.
БУНТ ДВЕНАДЦАТИ
Воскресным апрельским вечером всё мировое футбольное пространство взорвалось от новости, что двенадцать топовых европейских клубов решили создать собственный турнир – Суперлигу Европы. Идея о подобном турнире не нова, она ходила давно, но никто не ожидал, что старт будет объявлен настолько стремительно.
Сначала команды «слили» информацию топовым футбольным инсайдерам, а затем синхронно подтвердили информацию на своих официальных сайтах.
Что известно на сегодняшний день?
Командами-основателями Суперлиги являются следующий клубы: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». В ближайшее время к ним могут присоединиться «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту».
Турнир должен начаться уже в 2021 году. Формат турнира будет таким: 20 команд (остальные 5 пока что неизвестны, и неизвестно, какой будет формат отбора) будут разделены на две группы, после чего они будут играть в матчах навылет с четвертьфинальной стадии. Везде будет формат двухматчевого противостояния кроме финальной игры.
Президентом Суперлиги выбран великий и ужасный Флорентино Перес из «Реала».
И самое интересное – спонсорами проведения данной «революции» стали американские инвесторы, которые уже ввалили в проект более 5 млрд евро, а на первый турнир будет затрачено вдвое больше.
УЕФА И ФИФА В ШОКЕ
Две главные футбольные организации мира (УЕФА и ФИФА) сейчас находятся в тотальном шоке. Они выпускают один гневный пресс-релиз за другим, называя создателей Суперлиги бунтарями и обещая им тотальные санкции.
Под угрозой даже завершение нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Ещё бы, ведь трое из четырех полуфиналистов уже присягнули на верность Суперлиге.
Дальше – больше. Чиновники обещают исключить клубы из национальных чемпионатов, а те футболисты, которые примут участие в матчах нового турнира автоматически будут лишены права играть за национальные сборные. В том числе на Евро-2020 и ЧМ-2022.
Всё это звучит, с одной стороны, страшно, с другой – смешно. Вот только представьте, что в мировом футболе не будет этих двенадцати клубов – кому тогда вообще нужна будет Лига чемпионов? А национальные чемпионаты превратятся в местечковые турниры, где чемпионом Испании станет «Севилья» или «Реал Сосьедад», а в Англии битва за золото будет между «Лестером» и «Вест Хэмом».
ФУТБОЛЬНАЯ ВЕРСИЯ НБА
Если в дело вступили американские инвесторы, то можно не сомневаться, что дело будет доведено до конца. Эти парни умеют считать деньги и знают, что делают. Очевидно, что американцы планируют превратить европейский футбол в некую копию НБА или НХЛ.
Такая система действует в американском спорте давно, и её правила игры серьёзно отличаются от тех, которые диктуют УЕФА и ФИФА. Есть топовые клубы, которые приносят функционерам огромные деньги, но фактически команды получают лишь малую часть доходов, кормя чинуш в Лозанне, Ньоне и других прекрасных швейцарских городах.
УЕФА и ФИФА привыкли общаться с позиции силы, но теперь команды показали, что их власть – ничего не стоит. Текущая система футбола требовала изменений, и такая паническая реакция чиновников – яркое подтверждение правильности выбранного подхода.
Другой вопрос, что совершенно непонятно, как именно будет функционировать Суперлига. Если это будет клуб для избранных, то что делать тысячам других профессиональных клубов? Как будет выстроена система попадания и вылета в Суперлиге? Как будут проходить трансферы? Как раньше или же будет система обменов как в том же НБА?
УЕФА, если хочет сохранить своё влияние, нужно не кричать, а садиться рядом и предлагать альтернативы. Вся эта система запретов лишь ещё больше разозлит топ-клубы, которые нынче заказывают музыку.
На сегодняшний день ситуация такова, что мировой футбол фактически поставлен на паузу – все ждут результатов переговоров создателей Суперлиги и УЕФА.
А что вы думаете по поводу Суперлиги?
Максим МАЛЮКОВ
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Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
|Теги: ФИФА, УЕФА, Лига Чемпионов, Суперлига Европы, Суперлига
Чиновники ФИФА и УЕФА подняли шум из-за того, что огромный кусок пирога у них вырывают из рук. Неудивительно. Сама Лига Чемпионов давно себя дискредитировала своим форматом. Она совершенно не соответствовала своему названию. Вот, бывший Кубок Чемпионов - да, это соревнование победителей своих первенств. Будь то Стяуа или Ференцварош. Сами чинуши футбола создали себе проблему, придумав Лигу Чемпионов и несколько раз меняя её формат. Добавляли постоянно участников и полностью дискредитировали её, как турнир именно чемпионов. Я вполне соглашусь, что слабые команды вполне обыгрывали фаворитов. Но это не соревнование чемпионов, повторюсь. Суперлига вполне может себя оправдать, потому что богатые, как имели деньги, так и будут их иметь. Теперь есть шанс для слабых келубов хоть как-то себя проявлять в различных кубковых соревнованиях и что-то выигрывать. Либо, ФИФА и УЕФА должны серьёзно пересмотреть свою политику и предложить адекватный компромисс для клубов. Лично я за возврат формата Кубка Чемпионов, Кубка кубков и Кубка УЕФА. Так было честнее и оптимальнее.
Все правильно. Деньги любят деньги. УЕФА ФИФА давно прогнили, одни продажнее других. Зачем эти продажные посредники топ клубам?
ай.. если суперлига то нада закрывать ЛЧ и оставлять ЛЕ и еще 3-й внедрить, как планировали.. кароче только переговоры и ясный четкий проект Супер-пупер-лиги.. а то плучается, что минимум будет сыграно по 18 матчей.. они шо в чемпах своих играть не собираются? а на кой ляд тады 18 матчей.. что в остальное время делать будут? ни буя не понимаю.. распишите все по полочкам.. какие турниры остаются и как они будут взаимодействовать с новой супер-пупер-лигой.. )))
По идее 1) Национальный чемп
2) Национальный Кубок
3) Национальный Суперкубок
4) ЛЧ/ЛЕ
5) Суперлига
Если топ-клубы исключат, то ЛЧ=ЛЕ.
куды от 18 до 23 матчей из СЛ будут вкрячивать?
Возможно в межсезонье
Что тут думать, если даже на этом сайте ниже приведена фото женщины, под которой написана: "Британская модель показала все и даже больше"?
Весь футбол нам уже показали и даже больше, а теперь пойдет неприкрытое зарабатывание денег на якобе футболе в исполнении якобы любящих футбол и игру выше денег.