Александр Мостовой: «Богатые будут играть, а бедные будут сидеть смотреть футбол, командами на стадионы ходить»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал решение о создании европейской Суперлиги в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я сначала вообще не понял, они создают отдельную лигу и не будут играть в своих чемпионатах или будут продолжать играть? Если они остаются в своих чемпионатах, то когда они будут успевать всё играть? Есть Лига чемпионов, есть Лига Европы, есть много игр со сборными: отборочные матчи на турниры, Лига наций, ещё есть Кубки в каждой стране помимо чемпионатов. Там и так 2-3 игры в неделю, а будет ещё больше. Я не вижу смысла тут.

Другое дело, что богатые хотят создать эту лигу. Это же ещё и в упрек идет турнирам под эгидой ФИФА и УЕФА, это все отдельно. Поэтому я тем более не вижу смысла в этом. Богатые могут и будут играть, а бедные тогда что, будут сидеть смотреть футбол, командами на стадионы ходить? Берем топ-клубы из чемпионата, а остальные будут сидеть смотреть, как те играют между собой.

УЕФА и ФИФА могут запретить участвовать игрокам в чемпионате мира и Европы, в еврокубках, это однозначно. Потеря интереса, конечно, будет из-за санкций. Они наложат санкции на Суперлигу, и клубы скажут: «Ну мы не будем создавать тогда». А если они скажут: «Мы будем, потому что тут деньги бешеные», ну и пусть играют между собой.

Я не представляю, как это выглядеть будет. Ну, будут они играть между собой постоянно, ну и в чем прелесть? Других не будут замечать. Они просто оторвутся от общего мира, можно так сказать. Будут, как олигархи, которые делятся все между собой чем-то, рассказывать: «У меня такой дом, такая яхта», а на других им все равно. А что будем рассказывать молодому поколению? Команда какая-то добивается чего-то, у них мечта там сыграть против «Реала» или «Манчестер Сити», например. А им скажут, что все, теперь забудьте про это, с ними никогда уже не сыграете», - сказал Мостовой.