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​Озил – о Суперлиге: «Прелесть больших игр в том, что они проходят пару раз в год, а не каждую неделю»

19 Апреля 2021, 14:14,

Известный футболист Месут Озил, ныне защищающий цвета «Фенербахче», высказался по поводу создания Суперлиги.

«Дети растут с мечтой выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов, а не Суперлигу. Прелесть больших игр заключается в том, что они проходят один-два раза в год, а не каждую неделю. Это действительно сложно понять всем футбольным фанатам…» - написал Озил на своей страничке в Twitter, добавив смайл в виде разбитого сердца.

Напомним, ранее Месут Озил играл за «Арсенал» и «Реал», которые вошли в список основателей Суперлиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Месут Озил
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Комментарии (1)
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0
ингерман
19 Апреля 2021, 14:41

ай.. он прав! я всегда об этом тоже говорил.. )

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