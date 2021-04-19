​Озил – о Суперлиге: «Прелесть больших игр в том, что они проходят пару раз в год, а не каждую неделю»

Известный футболист Месут Озил, ныне защищающий цвета «Фенербахче», высказался по поводу создания Суперлиги.

«Дети растут с мечтой выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов, а не Суперлигу. Прелесть больших игр заключается в том, что они проходят один-два раза в год, а не каждую неделю. Это действительно сложно понять всем футбольным фанатам…» - написал Озил на своей страничке в Twitter, добавив смайл в виде разбитого сердца.

Напомним, ранее Месут Озил играл за «Арсенал» и «Реал», которые вошли в список основателей Суперлиги.