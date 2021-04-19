Деменко - о Суперлиге: «Многие топ-клубы ещё подумают, если им действительно начнут многое запрещать»

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал идею создания европейской Суперлиги в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Они хотят создать собственную элитную лигу, чтобы не зависеть от УЕФА и ФИФА. Естественно, они хотят независимой финансовой поддержки. УЕФА запросто могут запретить футболистам и клубам участвовать в турнирах под их эгидой. Конечно, они не хотят подрывать свой авторитет. В противном случае, завтра придумают ещё какие-то независимые лиги. В какой-то степени они правы, потому что так нельзя: УЕФА и ФИФА для этого и создавались, чтобы руководить и проводить турниры.

Понятно, что здесь большие финансы. Но я думаю, что многие клубы ещё подумают, стоит ли им туда заходить, если им действительно начнут многое запрещать.

Не могу это назвать убийством для футбола. Конечно, для команд, которые имеют большие финансовые вложения, это замечательно. А для команд, которые в эту систему не попадают, это проблема. Многие команды, которые не являются грандами, пытаются пробиться в еврокубки, чтобы зарабатывать, привлекать болельщиков. Для таких команд это будет убийственно. У богатых клубов вообще не будет проблем.

Я думаю, это будет борьба между УЕФА и Суперлигой. УЕФА не будет позволять подрывать собственный авторитет. Создана будет другая компания, значит, они уже могут делать какие-то перехваты за счет финансов. Я думаю, что вряд ли позволят этой лиге существовать. УЕФА и ФИФА уже созданы много лет. Даже если Суперлига что-то начнет проводить, то федерации будут давить на клубы, все-таки у них, наверное, есть рычаги управления: те же запреты на участие в чемпионатах мира и Европы», - сказал Деменко.