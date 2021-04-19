Сабитов: «УЕФА и ФИФА должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы не дать запуститься Суперлиге»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал решение двенадцати больших европейских клубов о создании континентальной Суперлиги.

- Запуск Суперлиги однозначно убивает все турниры под эгидой УЕФА. Грядёт большой раскол. Элита отсеется и будет вариться в своём котле – команды сразу расслоятся на высший сорт и всех остальных. Кроме того, градус накала матчей внутри самой Суперлиги со временем понизится. Если дерби и сверхпринципиальных игр слишком много, то и футболисты с болельщиками относятся к ним более спокойно. А клубам из таких стран, как Хорватия, Сербия, Албания, Армения и даже Россия, останется мечтать лишь о товарищеских матчах с топовыми соперниками из Европы, ну или можно будет покупать футболки этих клубов в магазинах. УЕФА и ФИФА должна сделать всё возможное и невозможное, чтобы не дать запуститься проекту Суперлиги.