Игонин: «Сомневаюсь, что УЕФА и ФИФА отстранят игроков от участия в своих турнирах»

Бывший российский футболист Алексей Игонин прокомментировал идею создания Суперлиги в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Здесь нужно разделить европейский футбол и интересы тех команд, которые придумали всю эту историю. Понятно, что богатым интересен этот турнир: они его сделали для себя, они в нём и участвуют. Что касается команд менее обеспеченных, то их вряд ли коснется. Топ-клубы будут сейчас это дело лоббировать, и в принципе они могут этого добиться. Разговоры идут давно, но сейчас они уже вполне предметные и понятные.

Что касается федераций, то они сейчас, конечно, угрожают, пытаются отстоять свои интересы. Но я думаю, что им в итоге придется пойти на компромиссы. О развитии футбола тут никакой речи и не идет. Тренеры и футболисты говорят, что проводится и так много матчей. Ещё сборные. Количество матчей у футболистов бывает за 50, за 70, за 80. Это влияет не только на качество футбола, но и на здоровье футболистов. Поэтому здесь речи о развитии футбола вообще никакой, здесь идет речь о зарабатывании денег и все.

Я сомневаюсь, что УЕФА и ФИФА отстранят игроков от участия в турнирах под эгидой этих федераций. Им придется идти на какой-то компромисс. Лучших футболистов мира отстранить от соревнований - это же тоже потеря денег даже. Кто бы что не говорил, но ФИФА и УЕФА тоже преследуют цель заработать денег. Хотя бы для того, чтобы себя содержать. Я уже не говорю о том, что они должны развивать футбол и вкладывать деньги. Поэтому такой шаг маловероятен. Да, какие-то санкции поначалу будут, но не такие, не в таких масштабах. Это будет просто бессмысленно», - сказал Игонин.