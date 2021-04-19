​В Европе футбол умрёт: какие страны останутся без большого футбола

То, против чего так активно выступала ФИФА вместе с УЕФА и другими конфедерациями, всё же случилось. Планируемые реформы Лиги чемпионов не убедили большие европейские клубы в целесообразности продолжения существования в действующей футбольной системе, и они откололись. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что создание Суперлиги очень больно ударит по многим странам. Попробуем объяснить свою позицию.

Даже несмотря на авторитет СМИ, которые накануне в один голос анонсировали объявление о создании Суперлиги, было ощущение, что всё это неправда. Мысли были примерно следующие: «Вот прямо все топ-клубы Англии, Италии и Испании объединились в закрытую лигу на фоне жёсткой позиции УЕФА и ФИФА…». Было похоже на «вброс», но нет. Суперлига теперь реальность. Реальность, которая разрушает всю действующую футбольную систему в самом её корне.

Лига чемпионов без «Реала», «Барселоны», «Челси», «Ливерпуля» и ряда других клубов… Прямо не укладывается в голове. Что будет дальше? Какими будут еврокубки? По ходу представления обновлённой картины становится всё страшнее и страшнее. Мысленно исключив уже вошедшие в Суперлигу двенадцать клубов из Лиги чемпионов, становится понятно, что это будет турнир «Баварии» и «ПСЖ» - прошлогодних финалистов и недавних дуэлянтов в четвертьфинале. Только слухи говорят о том, что «Бавария» тоже может оказаться в Суперлиге… Ясно одно – это футбольный коллапс.

По сути, Лига чемпионов потенциально превратится в Лигу Европы. Во втором по престижности клубном турнире континента тоже ведь оказываются гранды вроде «Манчестер Юнайтед», правда? Что касается Лиги Европы, то сложно даже представить, насколько упадёт уровень этого турнира, который УЕФА так сильно пытался поднять, в том числе за счёт создания Лиги конференций. Об этом самой Лиге конференции и говорить не приходится. О потенциальном уровне нового турнира все и так отзывались скептически, а теперь так вообще.

Больнее всего будет представителям клубов, которые представляют далеко не топовые европейские лиги. Тем клубам, которые даже участие в квалификации еврокубковых турниров рассматривают не только через призму футбольных достижений, но и через призму заработка. Нетрудно догадаться, что без больших клубов Лига чемпионов и Лига Европы потеряют не только в статусе, но и в финансах. Турниры станут гораздо менее привлекательными для спонсоров. Кто-то из них просто уйдёт, кто-то – сократит финансирование. В любом случае, денег в Лиге чемпионов и Лиге Европы станет гораздо меньше.

Даже если просто сыграть в предварительном раунде Лиги чемпионов, можно заработать 230 тысяч евро. На этой стадии участвуют представители стран, считающихся футбольными карликами, и для них это серьёзные деньги. В нынешнем сезоне на этой стадии играли представители Ирландии, Косова, Андорры, Сан-Марино. Но под ударом окажутся не только представители таких маленьких футбольных стран, но и многие другие, которые потеряют возможность заработать. Латвия, Литва, Швеция, Грузия… Да даже Украина и Турция. Многие клубы из этих стран рассчитывали на пополнение своих бюджетов за счёт участия в еврокубках, но теперь по этому поводу есть большие вопросы.

Не хочется говорить о страшных вещах, но дело может дойти до того, что денег в Лиге чемпионов и Лиге Европы окажется так мало, что участие в этих турнирах станет для некоторых клубов затратным. В нынешних реалиях, когда мир продолжает терроризировать пандемия коронавируса, таким клубам будет выгоднее просто отказаться от еврокубков, играя только во внутреннем чемпионате. Эти клубы и страны просто останутся без большого, еврокубкового футбола. Это будет вымирание и крах.

«Закрой глаза и представь, что это дурной сон», - говорил герой популярного фильма. Суперлига – это уже не сон. И она действительно угрожает нынешней футбольной экосистеме.

Дмитрий Капустин