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Клубы Суперлиги будут судиться с УЕФА и ФИФА

19 Апреля 2021, 11:26,

Клубы-участники европейской Суперлиги готовы начать судебный процесс против УЕФА и ФИФА, рапортует Goal.com.

Это решение связано с тем, что организации хотят сорвать запуск нового проекта. УЕФА ранее заявил, что собирается отстранить команды, которые присоединятся к Суперлиге, от турниров под своей эгидой.

Также сообщалось, что футболисты, выступающие в новом турнире, рискуют не поехать на чемпионат Европы-2020, который состоится грядущим летом.

В число участников Суперлиги уже вошли 12 клубов: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ФИФА, УЕФА, Суперлига Европы
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