«Никто не имеет права указывать нам, где играть»: Реакция болельщиков «Реала» на создание Суперлиги

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» показывает, что думают болельщики мадридского «Реала» про новую европейскую Суперлигу, которая призвана в какой-то мере заменить традиционную Лигу чемпионов. «Реал» во главе с президентом клуба Флорентино Пересом – один из основателей Суперлиги.

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Денис М.: «То, что люди начали ныть, не зная, что происходит, это факт. Эффект толпы. Тупо боятся перемен, причём не зная, каких».

Николай Д.: «Почему топ-команды являются топами? Без ЛЧ эти топы не топы».

Dias B.: «Реал» так и останется рекордсменом Лиги Чемпионов. Их задача уйти красиво с 14-м кубком».

Витал Л.: «Теперь 13 титулов ЛЧ слиты в унитаз».

Rustam M.: «Почему все сразу против? Начнем с того, что у руля Перес, для нас это большой плюс (отличный маркетинг в будущем). Да, я понимаю, ЛЧ и всё такое, но давайте посмотрим, как это всё будет, ведь реально автобусы по типу «Кадиса» и АТМД задрали. Из поколения в поколение все меняется».

Тофик Д.: «УЕФА сами виноваты, они собирались объявить аналогичный формат ЛЧ, топ-клубы отказались играть за копейки по 60 игр. Всё логично».

Малик Ю.: «Я вам гарантию дам, что если УЕФА и ФИФА отстранят клубы, которые подписались на Суперлигу, из национальных лиг, то УЕФА и ФИФА потеряют ещё больше. Перес загнал эти организации в угол. Чтобы кто ни говорил, дедушка Фло – самый мудрый, умный бизнесмен нашего времени. Только представьте, что наш Президент войдёт в историю, изменив футбол. Этот гигантская влияние просто вааау, больше нечего сказать».

Никита К.: «Представляете, насколько возрастут физические нагрузки на игроков. Жесть. Да они охренеют играть весь сезон на пределе, да и психологически тяжеловато каждую неделю важный матч. Но попробовать стоит».

Tamirlan S.: «Неужели Перес специально не покупал никого в прошлом летнем ТО, чтобы в этом году усилиться перед Суперлигой?».

Baurzhan K.: «Я думаю, это развитие футбола. Это шанс середнякам показать себя и стать чемпионами в своих лигах и в Лиге чемпионов. Вообще было бы интересно сделать противостояние ЛЧ против суперлиги: 16 против 16 команд из каждой лиги, турнир выбывание, как на ЧМ. Будем смотреть «Мстители», только в футболе».

Вячеслав Г.: «Стыдно. Большой футбол с этого дня теперь скучен, бессмыслен, позорен, отвратителен и эгоистичен».

Тофик Д.: «Футбол будет жить, пока в него играют на улицах, на пыльных полях или на том же асфальте».

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Ignacio L.: «Перес не может купить стадион на Марсе, поэтому он воплощает свой галактический проект на Земле».

Sophie I.: «Я надеюсь, что новые соревнования провалятся, и Флорентино Перес в конечном итоге будет выглядеть как дурак. Может быть, тогда «Реал Мадрид» наконец избавится от него».

Zakaria G.: «Замолчите. Почему вас волнует, участвует ли «Реал Мадрид» в новом турнире, вы всё ещё можете смотреть другие соревнования, и никто не имеет права указывать нашему клубу, в каком соревновании мы должны участвовать».

Andrzej M.: «Расскажите мне, когда в последний раз испанскую лигу выиграла команда, не являющаяся «Реалом», «Барселоной» или «Атлетико». И даже в Лиге чемпионов, за редким исключением, ее выигрывают одни и те же команды: «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария» и т.д».

Alfredo R.: «Это прогресс, и это нормально, что есть много недовольства, когда ты к чему-то уже привык, но именно так начинались все соревнования, которые мы знаем сегодня. Средние и малые клубы не остаются полностью исключенными: если они демонстрируют классные результаты в сезоне, то они будут приглашены в Суперлигу, и это поднимет уровень футбола. Я всегда хочу, чтобы интересы моего клуба служили интересам УЕФА или ФИФА. Ничего личного, это бизнес, и это было неизбежно, пандемия только ускорила дело».

Diego De La V.: «Флорентино делает то же самое, что и было 30 лет назад, когда Кубок чемпионов стал Лигой чемпионов. Через новые 30 лет никто не вспомнит Лигу чемпионов, и будут аплодировать Флорентино за создание Суперлиги».

Nico C.: «Прочь, УЕФА, прочь, матчи национальных сборных, которые не имеют значения, которые забирают игроков из клуба, которые забирают шоу у тех, кто платит зарплату».