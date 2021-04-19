Нурмагомедов отреагировал на создание Суперлиги

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги.

«Только не это», - написал российский боец в комментариях под постом в «Инстаграме» 433.

Напомним, что Нурмагомедов является поклонником мадридского «Реала», который примет участие в Суперлиге.

О создании Суперлиги было объявлено сегодня, 19 апреля. 12 клубов, являющиеся создателями турнира, будут принимать участие в соревновании каждый год без возможности вылететь из него.

Отметим, что УЕФА и национальные федерации выступают резко против Суперлиги, а к клубам, принимающим участие в новом турнире, могут быть применены санкции.