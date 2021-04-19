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Фердинанд - о Суперлиге: «Богачи начали войну с футболом»

19 Апреля 2021, 10:19,

Экс-футболист национальной сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о создании Суперлиги Европы.

«Началась война богачей с футболом. Настоящий позор. Они решили создать закрытую лигу денежных мешков. Богачи становятся еще богаче, на остальных им плевать», - передает слова Фердинанда издание The Sun.

Ранее стало известно, что 12 топ-клубов принял решение создать европейскую Суперлигу. Из АПЛ в ней примут участие «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Президентом турнира был избран глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рио Фердинанд, Суперлига Европы
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