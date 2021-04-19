Санья – о Суперлиге: «Перестану смотреть футбол»

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья высказался о создании европейской Суперлиги.

«Хорошо… Думаю, что перестану смотреть футбол. Потому что тот футбол, который я знал, больше не будет прежним», - написал Санья в «Твиттере».

Отметим, что о создании Суперлиги было объявлено сегодня ночью. В новом турнире примут участие «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси, «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Милан», «Ювентус» и «Милан». УЕФА уже неоднократно выступал с заявлениями по Суперлиге, в которых союз обещал сделать всё возможное, чтобы новый турнир не состоялся.