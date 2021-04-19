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Президент Франции отреагировал на создание Суперлиги

19 Апреля 2021, 10:07,

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение представителей Лиги 1 отказаться от участия в европейской Суперлиге.

«Президент страны доволен позицией французских команд в отношении Суперлиги. Этот турнир не соответствует спортивным принципам. Власти Франции поддержат решения наших клубов, УЕФА и ФИФА, чтобы сохранить целостность привычных турниров», - передает слова пресс-службы президента RMC Sport.

Напомним, что Суперлигу организовали 12 европейских топ-клубов. Президентом нового турнира стал глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Ожидается, что в турнире примут участие 20 команд.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Суперлига Европы, Эммануэль Макрон
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