Фергюсон: «Создание Суперлиги противоречит всем ценностям футбола»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал запуск нового футбольного турнира - европейской Суперлиги. Президентом лиги был избран глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

«Создание этого турнира противоречит всем ценностям, которых придерживался этот вид спорта на протяжении многих лет», - приводят слова специалиста британские СМИ.

Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов объявили о запуске Суперлиги. В число участников уже вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Позже стало известно, что пополнить список участников могут «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту». Всего в турнире должны участвовать 20 команд.