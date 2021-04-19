Фергюсон: «Создание Суперлиги противоречит всем ценностям футбола»

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19 Апреля 2021, 09:09,
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Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал запуск нового футбольного турнира - европейской Суперлиги. Президентом лиги был избран глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.
«Создание этого турнира противоречит всем ценностям, которых придерживался этот вид спорта на протяжении многих лет», - приводят слова специалиста британские СМИ.
Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов объявили о запуске Суперлиги. В число участников уже вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».
Позже стало известно, что пополнить список участников могут «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту». Всего в турнире должны участвовать 20 команд.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Алекс Фергюсон, Суперлига Европы
Позорище. Бан всех этих команд на национальной арене, чтобы не было пути назад. Все спортивные принципы попираются, возводя некоторые командя в "элитарный" статус абсолютно необоснованно. А как же те, кто борется за попадание в ЛЧ потом и кровью, настраивая свою игру годами? Теперь, вне зависимости от спортивных достижений, они "недостойны"? Футбол разбалован многомиллионными трансферами уже давно. Надо было вводить потолок зарплат и ужесточать ФФП, но ФИФА и УЕФА это уже упущено. Посмотрим, как они справятся с этоы ситуацией, но двух мнений здесь быть не может. Против "элитарности" в футболе и сегрегации!