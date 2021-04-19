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«Ювентус»: «Нет гарантий, что Суперлига будет успешно запущена»

19 Апреля 2021, 08:39,

Туринский «Ювентус» высказался относительно запуска нового футбольного турнира - европейской Суперлиги. Итальянский чемпион стал одним из 12 клубов-основателей.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы успешно реализовать проект в кратчайшие сроки. Однако сейчас никто не может гарантировать, что Суперлига будет успешно запущена. Пока тяжело предсказать точные сроки реализации этого проекта», - передает слова из пресс-релиза туринского клуба издание Football-Italia.

Ранее стало известно, что пост президента европейской Суперлиги занял глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Суперлига Европы
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