Клубы Суперлиги получат платёж в размере 3,5 млрд евро

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19 Апреля 2021, 08:23,
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Стало известно о финансовых условиях европейской Суперлиги. В пресс-релизе нового турнира говорится, что клубы-участники получат платеж в размере 3,5 миллиарда евро.
Сообщается, что эти деньги будут предназначены для исполнения инвестиционных планов в инфраструктуру, а также пойдут на компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее и своем участии в Суперлиге заявили каталонская «Барселона», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и другие европейские топ-клубы.
Добавим, что пост президента турнира занял глава «Реала» Флорентино Перес.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Суперлига Европы