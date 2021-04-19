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Клубы Суперлиги получат платёж в размере 3,5 млрд евро

19 Апреля 2021, 08:23,

Стало известно о финансовых условиях европейской Суперлиги. В пресс-релизе нового турнира говорится, что клубы-участники получат платеж в размере 3,5 миллиарда евро.

Сообщается, что эти деньги будут предназначены для исполнения инвестиционных планов в инфраструктуру, а также пойдут на компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее и своем участии в Суперлиге заявили каталонская «Барселона», мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и другие европейские топ-клубы.

Добавим, что пост президента турнира занял глава «Реала» Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Суперлига Европы
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