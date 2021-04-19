«Бавария» и ещё два клуба могут стать участниками Суперлиги

Названы еще три европейских клуба, которые могут примкнуть к числу участников европейской Суперлиги, об этом рапортует журналист Николо Скира.

Согласно сведениям итальянского инсайдера, пополнить состав участников нового турнира планируют мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту».

Ранее о присоединении к Суперлиге заявили «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Президентом турнира был избран глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.