Скандал с Суперлигой Европы. Все новости и комментарии. Специальный раздел Евро-Футбола
﻿
0

«Бавария» и ещё два клуба могут стать участниками Суперлиги

19 Апреля 2021, 08:12,

Названы еще три европейских клуба, которые могут примкнуть к числу участников европейской Суперлиги, об этом рапортует журналист Николо Скира.

Согласно сведениям итальянского инсайдера, пополнить состав участников нового турнира планируют мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту».

Ранее о присоединении к Суперлиге заявили «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм».

Президентом турнира был избран глава мадридского «Реала» Флорентино Перес.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Порту, РБ Лейпциг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
19 Апреля 2021, 08:36

Давно пора....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
«Барселона» забила 4 гола за 12 минут и завоевала Кубок Испании
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»
Гол Малиновского позволил «Аталанте» обыграть «Ювентус»