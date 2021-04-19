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Президент «Реала» возглавил Суперлигу

19 Апреля 2021, 07:58,

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес возглавил только что созданную Суперлигу. Информация об этом уже подтверждена официально. Помогать в управлении ему будут Джоэль Глэйзер (совладелец «Манчестер Юнайтед») и Андреа Аньелли (президент «Ювентуса»).

Отметим, что «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» вошли в состав основателей новой лиги, куда помимо этих команд входят ещё 12 сильнейших клубов Европы.


Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес
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