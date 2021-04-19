Президент «Реала» возглавил Суперлигу

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес возглавил только что созданную Суперлигу. Информация об этом уже подтверждена официально. Помогать в управлении ему будут Джоэль Глэйзер (совладелец «Манчестер Юнайтед») и Андреа Аньелли (президент «Ювентуса»).

Отметим, что «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» вошли в состав основателей новой лиги, куда помимо этих команд входят ещё 12 сильнейших клубов Европы.