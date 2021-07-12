​Впервые в России дело о договорном матче направлено в суд

|
12 Июля 2021, 18:20,
|
|
Впервые в истории России в суд было направлено дело о договорном футбольном матче. Об этом посредством своего телеграм-канала K/On/Off сообщает известный журналист Василий Конов. Речь идёт о матче между командами «Чайка» - «Черноморец».
Стоит напомнить, что недавно «Чайка» за участие в договорных матчах была понижена в классе со второго по рангу футбольного дивизиона в третий. Команда должна была продолжить выступление в ФНЛ, но вместо этого будет играть в ПФЛ. В клубе приняли решение КДК РФС, хотя и посчитали его суровым.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Чайка
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
Это что же получается, даже в нашем футболе есть нечестность что ли???!