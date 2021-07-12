​Впервые в России дело о договорном матче направлено в суд

Впервые в истории России в суд было направлено дело о договорном футбольном матче. Об этом посредством своего телеграм-канала K/On/Off сообщает известный журналист Василий Конов. Речь идёт о матче между командами «Чайка» - «Черноморец».

Стоит напомнить, что недавно «Чайка» за участие в договорных матчах была понижена в классе со второго по рангу футбольного дивизиона в третий. Команда должна была продолжить выступление в ФНЛ, но вместо этого будет играть в ПФЛ. В клубе приняли решение КДК РФС, хотя и посчитали его суровым.