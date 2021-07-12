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ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​Впервые в России дело о договорном матче направлено в суд

12 Июля 2021, 18:20,

Впервые в истории России в суд было направлено дело о договорном футбольном матче. Об этом посредством своего телеграм-канала K/On/Off сообщает известный журналист Василий Конов. Речь идёт о матче между командами «Чайка» - «Черноморец».

Стоит напомнить, что недавно «Чайка» за участие в договорных матчах была понижена в классе со второго по рангу футбольного дивизиона в третий. Команда должна была продолжить выступление в ФНЛ, но вместо этого будет играть в ПФЛ. В клубе приняли решение КДК РФС, хотя и посчитали его суровым.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чайка
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Комментарии (2)
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0
Сиваш Александр
12 Июля 2021, 19:23

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.

1
HG2017
12 Июля 2021, 18:39

Это что же получается, даже в нашем футболе есть нечестность что ли???!

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