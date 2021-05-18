ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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Футбольный клуб Евгения Савина получил лицензию от РФС

18 Мая 2021, 15:15,

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин, также известный как YouTube-блогер «КраСава», заявил собственный клуб во второй дивизион России. 

Футбольный клуб «Красава», как сообщает Савин у себя в Instagram, прошёл все необходимые процедуры и получил лицензию от Российского футбольного союза на участие во втором дивизионе страны. 

Ранее сообщалось, что главным тренером команды Евгения Савина станет недавно завершивший профессиональную карьеру Сергей Рыжиков. В СМИ просочилась даже заработная плата бывшего голкипера в «Красаве», которая составит порядка 100 тысяч рублей.

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Евгений Савин, Красава
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