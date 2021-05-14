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Российский тренер, который заявил о готовности стрелять в судью, получил длительную дисквалификацию

14 Мая 2021, 17:14,

КДК Национальной студенческой футбольной лиги строго наказал тренера команды Ростовского государственного экономического университета Виктора Зубченко.

Напомним, около месяца назад после футбольного матча НСФЛ Зубченко дал резонансный комментарий по поводу судейства. Среди прочего, тренер студенческой команды публично заявил о готовности стрелять в арбитра, работавшего на игре, из оружия.

За свои слова Виктор Зубченко решением КДК был дисквалифицирован сроком на 10 месяцев, а также оштрафован на 30 тысяч рублей. Информация была размещена на официальном сайте НСФЛ.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Виктор Зубченко
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