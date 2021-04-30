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«Красава» не будет базироваться в Одинцово после «подставы» Савина

30 Апреля 2021, 18:45,

Глава клуба «Красава» Евгений Савин заявил о том, что клуб не будет базироваться в Одинцово. Экс-футболист эмоционально отреагировал на «политическую подставу» с «Диктантом Победы». Савина раскритиковали после участия в инициативе «Единой России», а сам он считает себя обманутым.

- Позвали написать диктант в одну из школ Одинцово, и заход был абсолютно адекватным: дать пример молодым помнить историю. Об акции «Единой России» мне не было сказано ни слова, - написал блогер в «Инстаграме».

Савин экспрессивно добавил, что не намерен участвовать в политических акциях и сотрудничать с руководством Одинцова, при том что у него пока нет понимания, где в таком случае будет играть его команда, которая создается с нуля.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Евгений Савин, Красава
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