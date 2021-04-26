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​В Братске студенты пострадали от обрушения трибуны стадиона

26 Апреля 2021, 14:16,

Плохие новости из города Братск, находящегося в Иркутской области. Во время репетиции мероприятий ко Дню Победы на стадионе «Металлург» обрушилась трибуна. В результате инцидента пострадали трое студентов. Они были доставлены в медицинские учреждения. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В настоящее время причины обрушения трибуны неизвестны. Делом будут заниматься правоохранительные органы.

Стоит сказать, что стадион «Металлург», на котором произошёл инцидент, принадлежит футбольному клубу «Сибиряк».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сибиряк
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