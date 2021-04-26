​В Братске студенты пострадали от обрушения трибуны стадиона

Плохие новости из города Братск, находящегося в Иркутской области. Во время репетиции мероприятий ко Дню Победы на стадионе «Металлург» обрушилась трибуна. В результате инцидента пострадали трое студентов. Они были доставлены в медицинские учреждения. Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

В настоящее время причины обрушения трибуны неизвестны. Делом будут заниматься правоохранительные органы.

Стоит сказать, что стадион «Металлург», на котором произошёл инцидент, принадлежит футбольному клубу «Сибиряк».