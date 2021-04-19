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ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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«КАМАЗ» сообщил об отказе играть в Суперлиге

19 Апреля 2021, 19:27,

Пресс-службы многих клубов пытаются получить свою минуту славы, реагируя на создание Суперлиги. Ранее о готовности пополнить состав участников закрытого турнира сообщал многострадальный «Тамбов». Теперь реакция последовала от выступающего в первенстве ПФЛ «КАМАЗа».

Клуб опубликовал в Twitter письмо, якобы адресованное главе Суперлиги и президенту «Реала» Флорентино Пересу. «КАМАЗ» в этом письме сообщает об отказе присоединиться к Суперлиге, поскольку имеет план играть в ФНЛ.

 

«КАМАЗ» на текущий момент занимает третье место в своей группе ПФЛ, отставая от лидера на пять очков.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Камаз, Суперлига Европы
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Комментарии (1)
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0
KLINSMANN
19 Апреля 2021, 19:31
Ахаха молодцы патриоты!
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