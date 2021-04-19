«КАМАЗ» сообщил об отказе играть в Суперлиге

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19 Апреля 2021, 19:27,
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Пресс-службы многих клубов пытаются получить свою минуту славы, реагируя на создание Суперлиги. Ранее о готовности пополнить состав участников закрытого турнира сообщал многострадальный «Тамбов». Теперь реакция последовала от выступающего в первенстве ПФЛ «КАМАЗа».
Клуб опубликовал в Twitter письмо, якобы адресованное главе Суперлиги и президенту «Реала» Флорентино Пересу. «КАМАЗ» в этом письме сообщает об отказе присоединиться к Суперлиге, поскольку имеет план играть в ФНЛ.
Вынуждены отказать, у нас другие планы— ФК «КАМАЗ» (@fckamaz) April 19, 2021
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Вашему вниманию письмо мистеру Пересу. ФК «КАМАЗ» не будет в следующем сезоне в Суперлиге.
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P.S. Да-да, мы планируем играть в @FNLeague pic.twitter.com/IW6jWh8RHJ
«КАМАЗ» на текущий момент занимает третье место в своей группе ПФЛ, отставая от лидера на пять очков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Камаз, Суперлига Европы