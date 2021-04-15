​Пять игроков «Динамо» из Барнаула наказаны за ставки

На сайте РФС появилась информация по итогам завершившегося заседания комитета по этике. Пять игроков «Динамо» из Барнаула столкнулись с санкциями за причастность к ставкам.

Виктор Хугаев, Владислав Хмелевский и Николай Шинкевич были отстранены от деятельности, связанной с футболом, сроком на один год. Половина этого срока является реальным наказанием, а другая половина – условным.

Юрий Юдин и Ярослав Овсянников тоже были отстранены от футбольной деятельности на год, но всё их наказание является условным.

«Динамо» из Барнаула выступает в первенстве ПФЛ – третьем по рангу футбольном дивизионе России.