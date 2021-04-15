ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​Пять игроков «Динамо» из Барнаула наказаны за ставки

15 Апреля 2021, 16:47,

На сайте РФС появилась информация по итогам завершившегося заседания комитета по этике. Пять игроков «Динамо» из Барнаула столкнулись с санкциями за причастность к ставкам.

Виктор Хугаев, Владислав Хмелевский и Николай Шинкевич были отстранены от деятельности, связанной с футболом, сроком на один год. Половина этого срока является реальным наказанием, а другая половина – условным.

Юрий Юдин и Ярослав Овсянников тоже были отстранены от футбольной деятельности на год, но всё их наказание является условным.

«Динамо» из Барнаула выступает в первенстве ПФЛ – третьем по рангу футбольном дивизионе России.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Барнаул
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