​Максим Матюнин проиграл апелляцию – арбитра пожизненно отстранили от футбола

Арбитр Максим Матюнин проиграл апелляцию. Пожизненное отстранение арбитра от любой деятельности, связанной с футболом, осталось в силе, сообщает популярный канал «Мутко против» в Telegram.

По данным источника, в конце заседания председатель апелляционного комитета РФС отметил, что такое наказание для Матюнина является относительно мягким.

Напомним, Максима Матюнина отстранили от футбола в декабре. Установлено, что судья был причастен к организации договорного матча «Чайка» - «Армавир».

Стоит сказать, что Максим Матюнин является братом Алексея Матюнина, обслуживающего матчи Премьер-лиги.