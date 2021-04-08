​В ПФЛ игрока дисквалифицировали за бросок мячом в лицо

На минувших выходных «Челябинск» проиграл «КАМАЗу» в первенстве ПФЛ с результатом 1:3. Ещё в первом тайме с поля был удалён Илья Сальников, бросивший мяч в лицо сопернику. КДК РФС принял решение дисквалифицировать Сальникова на два матча. Решение было озвучено в четверг.

Илья Сальников не сможет помочь своей команде в матчах ПФЛ против ижевского «Зенита» и второй команды «Крыльев Советов».

«Челябинск» на текущий момент располагается на шестой строчке в своей группе первенства ПФЛ. От лидирующего «Новосибирска» команда отстаёт ровно на десять зачётных баллов.