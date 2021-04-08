​В ПФЛ игрока дисквалифицировали за бросок мячом в лицо

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08 Апреля 2021, 15:30,
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На минувших выходных «Челябинск» проиграл «КАМАЗу» в первенстве ПФЛ с результатом 1:3. Ещё в первом тайме с поля был удалён Илья Сальников, бросивший мяч в лицо сопернику. КДК РФС принял решение дисквалифицировать Сальникова на два матча. Решение было озвучено в четверг.
Илья Сальников не сможет помочь своей команде в матчах ПФЛ против ижевского «Зенита» и второй команды «Крыльев Советов».
«Челябинск» на текущий момент располагается на шестой строчке в своей группе первенства ПФЛ. От лидирующего «Новосибирска» команда отстаёт ровно на десять зачётных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челябинск, Илья Сальников