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18-летний игрок «Знамя Труда» умер во время матча

04 Апреля 2021, 20:27,

В Подмосковье прямо во время футбольного матча умер футболист. Игрок молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров упал на поле, и медики не смогли спасти 18-летнего парня. Несчастный случай подтвердили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги. Предположительная причина трагедии - аневризма сосудов головного мозга.

Напомним, что летом прошлого года в другого игрока «Знамя Труда» во время тренировки попала молния. К счастью, 16-летний вратарь Иван Заборовский остался жив.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Знамя Труда, Никита Сидоров
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