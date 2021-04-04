18-летний игрок «Знамя Труда» умер во время матча

В Подмосковье прямо во время футбольного матча умер футболист. Игрок молодёжной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров упал на поле, и медики не смогли спасти 18-летнего парня. Несчастный случай подтвердили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги. Предположительная причина трагедии - аневризма сосудов головного мозга.

Напомним, что летом прошлого года в другого игрока «Знамя Труда» во время тренировки попала молния. К счастью, 16-летний вратарь Иван Заборовский остался жив.