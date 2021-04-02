«Я вернулся»: «Амкар» сравнил себя с Терминатором

|
02 Апреля 2021, 11:24,
|
|
Пресс-служба пермского «Амкара» отреагировала на информацию о возрождении клуба. В сезоне-2021/2022 команда планирует принять участие в первенстве ПФЛ.
«Я вернулся», - написала пресс-служба клуба в «Твиттере», прикрепив фотографию Терминатора.
Напомним, что «Амкар» ранее играл в российской Премьер-лиге, однако прекратил свое существование в 2018-м году.
Пермский коллектив становился финалистом Кубка России-2007/2008, а в том же году занял четвертую позицию в чемпионате.
Автономная некоммерческая организация футбольный клуб «Амкар» зарегистрирована!https://t.co/HYUL5pW7ki pic.twitter.com/ALoBlGTzkA— ФК "Амкар" (@fc_amkar) April 2, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Амкар