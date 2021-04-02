«Я вернулся»: «Амкар» сравнил себя с Терминатором

Пресс-служба пермского «Амкара» отреагировала на информацию о возрождении клуба. В сезоне-2021/2022 команда планирует принять участие в первенстве ПФЛ.

«Я вернулся», - написала пресс-служба клуба в «Твиттере», прикрепив фотографию Терминатора.

Напомним, что «Амкар» ранее играл в российской Премьер-лиге, однако прекратил свое существование в 2018-м году.

Пермский коллектив становился финалистом Кубка России-2007/2008, а в том же году занял четвертую позицию в чемпионате.