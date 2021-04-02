«Амкар» зарегистрирован в качестве некоммерческой организации, клуб готовится к ПФЛ

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02 Апреля 2021, 10:43,
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ФК «Амкар» (Пермь) зарегистрирован в качестве автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь». Об этом рапортует пресс-служба коллектива.
Пост президента команды занял Валерий Чупраков. Клуб планирует подать заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2021/2022.
Напомним, что пермский коллектив ранее выступал в элитном дивизионе чемпионата России, однако прекратил свое существование в 2018-м году.
«Амкар» становился финалистом Кубка России-2007/2008, а в том же году занял четвертую позицию в чемпионате.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Амкар