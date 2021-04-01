ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​Иркутского «Зенита» больше нет

01 Апреля 2021, 16:47,

Иркутский «Зенит» сообщил грустную новость своим болельщикам. Клуб прекращает существование и не будет продолжать нынешний сезон в первенстве ПФЛ из-за отсутствия необходимого финансирования. В заявлении клуба подчёркивается, что первое апреля стало для него чёрным днём, а не днём смеха.

Иркутский «Зенит» завершил первую часть сезона ПФЛ – третьего по рангу футбольного дивизиона России – на одиннадцатом месте в своей группе, состоящей из шестнадцати команд.

«Зенит» из Иркутска был основан в 2003 году. С 2016 года клуб выступал в ПФЛ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит Иркутск
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