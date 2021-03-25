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​Названа будущая зарплата Рыжикова в клубе «Красава»

25 Марта 2021, 18:12,

Популярный блогер Евгений Савин создаёт клуб «Красава». Главным тренером команды станет Сергей Рыжиков – голкипер, который несколько недель назад покинул «Тамбов». Как сообщает канал «Мутко против» в Telegram, Рыжиков по контракту с начала лета будет зарабатывать сто тысяч рублей в месяц. Это будет самая высокая зарплата в команде.

Отмечается, что в начале апреля Рыжиков начнёт стажироваться у Леонида Слуцкого в «Рубине». Между тем, Евгений Савин и Максим Царёв в следующем месяце будут просматривать игроков для будущей команды. Всего планируется просмотреть около 450 футболистов. 22-23 счастливчика отправится на первый сбор новой команды, который пройдёт в Одинцово.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Рыжиков, Евгений Савин, Красава
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