ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​«КАМАЗ» сообщил о приезде Бердыева

23 Марта 2021, 19:33,

В отличие от Премьер-лиги и ФНЛ, первенство ПФЛ возобновится только в начале апреля. Клуб «КАМАЗ» продолжает готовиться ко второй части сезона на сборах в Турции. Во вторник клуб сообщил о приезде в своё расположение известного тренера Курбана Бердыева. Он пробудет с командой до конца турецкого сбора и, очевидно, постарается передать свой опыт.

После первой части сезона «КАМАЗ» располагается на четвёртой строчке в своей группе первенства ПФЛ. От лидера «автозаводцы» отстают всего лишь на четыре зачётных балла.

Первым соперником «КАМАЗА» в официальном матче в 2021 году будет «Челябинск».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Курбан Бердыев, Камаз
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