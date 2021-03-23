​«КАМАЗ» сообщил о приезде Бердыева

В отличие от Премьер-лиги и ФНЛ, первенство ПФЛ возобновится только в начале апреля. Клуб «КАМАЗ» продолжает готовиться ко второй части сезона на сборах в Турции. Во вторник клуб сообщил о приезде в своё расположение известного тренера Курбана Бердыева. Он пробудет с командой до конца турецкого сбора и, очевидно, постарается передать свой опыт.

После первой части сезона «КАМАЗ» располагается на четвёртой строчке в своей группе первенства ПФЛ. От лидера «автозаводцы» отстают всего лишь на четыре зачётных балла.

Первым соперником «КАМАЗА» в официальном матче в 2021 году будет «Челябинск».