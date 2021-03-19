​За «КАМАЗ» на сборах сыграл гендиректор

«КАМАЗ» готовится к возобновлению сезона в Турции. В последнем контрольном поединке команды из Набережных Челнов за неё дебютировал генеральный директор клуба Айнур Миннеханов.

Заметный лишний вес не помешал Миннеханову принести пользу «КАМАЗу» после выхода на замену на семьдесят первой минуте матча против «Кундуспора».

«Часто брал игру на себя и был активен в созидании. В концовке встречи имел шанс для взятия ворот, но мяч после его удара прошёл мимо дальней штанги», - так пресс-служба «КАМАЗа» описывает выступление своего генерального директора на футбольном поле.

Вторая часть сезона в ПФЛ стартует в начале апреля. КАМАЗ пока занимает четвёртое место в своей группе. От лидирующего «Новосибирска» команда отстаёт всего на четыре очка.