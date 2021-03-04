​«Зенит-2» тренируется на ледовом катке

В Премьер-лиге и ФНЛ соревнования уже возобновились, в то время как в ПФЛ зимняя пауза завершится только в начале второго месяца весны. «Зенит-2» продолжается готовиться к возобновлению первенства. Питерцы провели достаточно необычную тренировку на ледовом катке. Соответствующими фотографиями поделилась пресс-служба команды посредством Twitter.

«Зенит-2» занимает второе место в своей группе первенства ПФЛ, отставая от лидирующего «Долгопрудного» на восемь зачётных баллов. Ближайший матч питерцы проведут в первый день апреля. Соперником команды будет «Знамя труда».