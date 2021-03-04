ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В Санкт-Петербурге футболиста арестовали из-за поддельных денег

04 Марта 2021, 15:29,

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга проинформировала представителей СМИ об аресте в городе футболиста. В багажнике его автомобиля были обнаружены поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей.

Речь идёт о футболисте Карене Григоряне. Он выступает за любительский питерский клуб «Царское село», судя по данным из открытых источников.

Отмечается, что из его Мерседеса было изъято более 250 тысяч рублей, которые экспертиза признала фальшивыми.

В рамках меры пресечения Григорян пробудет в следственном изоляторе до мая. Футболист дал явку с повинной.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Карен Григорян
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола