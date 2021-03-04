​В Санкт-Петербурге футболиста арестовали из-за поддельных денег

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга проинформировала представителей СМИ об аресте в городе футболиста. В багажнике его автомобиля были обнаружены поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей.

Речь идёт о футболисте Карене Григоряне. Он выступает за любительский питерский клуб «Царское село», судя по данным из открытых источников.

Отмечается, что из его Мерседеса было изъято более 250 тысяч рублей, которые экспертиза признала фальшивыми.

В рамках меры пресечения Григорян пробудет в следственном изоляторе до мая. Футболист дал явку с повинной.