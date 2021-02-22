ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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​Три игрока «Зенита-2» спасли жизнь человеку

22 Февраля 2021, 15:18,

«Зенит-2» продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборах в Турции. Пресс-служба команды сообщила о случае, произошедшем в воскресенье. Во время пробежки три футболиста – Ислам Жилов, Никита Симдянкин и Луис Анула – услышали крик. В одном из помещений базы произошло возгорание. Луис принялся тушить огонь, а два других игрока вынесли на свежий воздух человека, который потерял сознание. Пострадавший был спасён, теперь его жизни ничего не угрожает.

«Зенит-2» занимает второе место в своей группе в ПФЛ – третьем по рангу футбольном дивизионе России. Больше очков в этой группе имеет только «Долгопрудный».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит-2, Ислам Жилов, Никита Симдянкин, Луис Анула
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