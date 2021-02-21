​Несколько игр «Ессентуков» в ПФЛ могли быть договорными – источник

Telegram-канал «Мутко против» призывает РФС провести внутреннее расследование касательно клуба «Ессентуки», выступающего в ПФЛ – третьем по рангу футбольном дивизионе России.

По данным источника, несколько игр команды могли иметь договорной характер. Якобы некоторые игроки получили от руководства предложение «сдавать» матчи. Эту информацию подтвердил один из футболистов команды, чьё имя не раскрывается.

«Ессентуки» занимают шестнадцатое место в своей группе ПФЛ. В пятнадцати прошедших матчах команда смогла раздобыть только одиннадцать зачётных баллов.