«Амкар» может возродиться уже этим летом

По его словам, уже сейчас собираются документы для прохождения процедуры лицензирования. Если все сложится удачно, то летом этого года «Амкар» сможет принять участие в новом сезоне турнира ПФЛ.

Клуб был основан в 1994 году и являлся многолетним участником РПЛ. Принимал участие в квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2009/2010, где встречался с английским «Фулхэмом», но пройти в групповую стадию турнира не смог.

В 2018 году из-за финансовых проблем клуб был расформирован.

Пермский «Амкар» близок к тому, чтобы возродиться уже в 2021 году. Об этом рассказал президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов.