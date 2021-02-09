ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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«Амкар» может возродиться уже этим летом

09 Февраля 2021, 01:32,
Пермский «Амкар» близок к тому, чтобы возродиться уже в 2021 году. Об этом рассказал президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов.
 
По его словам, уже сейчас собираются документы для прохождения процедуры лицензирования. Если все сложится  удачно, то  летом этого года «Амкар» сможет принять участие в новом сезоне турнира ПФЛ.
 
Клуб был основан в 1994 году и являлся многолетним участником РПЛ. Принимал участие в квалификационном раунде Лиги Европы сезона 2009/2010, где встречался с английским «Фулхэмом», но пройти в групповую стадию турнира не смог.
 
В 2018 году из-за финансовых проблем клуб был расформирован.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Амкар, Пфл
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