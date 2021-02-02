ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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Роман Адамов назначен спортивным директором «Строгино»

02 Февраля 2021, 23:49,

Евро-Футбол.Ру

Бывший игрок сборной России и ряда клубов российской Премьер-лиги Роман Адамов назначен спортивным директором подмосковного «Строгино», сообщили в руководстве клуба. 

До этого футбольный функционер работал в академии «Ростова». Он завершил карьеру футболиста в 2014 году, последним клубом Романа стала новосибирская «Сибирь». Адамов является лучшим бомбардиром чемпионата России 2007 года, когда он вместе с Романом Павлюченко забил 14 голов.

«Строгино» выступает в Профессиональной футбольной лиге (третий по значимости российский дивизион) в группе 3. После 15 игр клуб набрал 23 очка и располагается на седьмом месте, отставая от лидера на девять очков. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Роман Адамов, Пфл, Строгино
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