​Клуб ПФЛ сделал предложение Хабибу

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28 Января 2021, 15:02,
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Несколько дней назад известный боец Хабиб Нурмагомедов то ли в шутку, то ли всерьёз написал на своей страничке в Instagram о намерении начать футбольную карьеру. После этого Хабиб поиграл в футбол с игроками «Спартака» в ОАЭ, опубликовав соответствующее видео.
Теперь представитель ПФЛ «КАМАЗ» предлагает Хабибу дебютировать в футболе в составе команды. Пресс-служба клуба приводит некоторые аргументы, называя ПФЛ футбольным UFC и говоря об амбициях по повышению в классе до ФНЛ.
«КАМАЗ» пригласил Хабиба на сборы команды, которые пройдут в Новороссийске в период с двенадцатого февраля по пятое марта.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Камаз, Хабиб Нурмагомедов