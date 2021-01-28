​Клуб ПФЛ сделал предложение Хабибу

Несколько дней назад известный боец Хабиб Нурмагомедов то ли в шутку, то ли всерьёз написал на своей страничке в Instagram о намерении начать футбольную карьеру. После этого Хабиб поиграл в футбол с игроками «Спартака» в ОАЭ, опубликовав соответствующее видео.

Теперь представитель ПФЛ «КАМАЗ» предлагает Хабибу дебютировать в футболе в составе команды. Пресс-служба клуба приводит некоторые аргументы, называя ПФЛ футбольным UFC и говоря об амбициях по повышению в классе до ФНЛ.

«КАМАЗ» пригласил Хабиба на сборы команды, которые пройдут в Новороссийске в период с двенадцатого февраля по пятое марта.