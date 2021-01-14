ПФЛ - Второй дивизион 2020-2021
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Червиченко не верит в успех проекта Евгения Савина

14 Января 2021, 01:02,

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал своё отношение к команде «Красава» - проекту бывшего футболиста Евгения Савина, который планирует заявить за свой клуб недооценённых футболистов в Профессиональной футбольную лигу (третий по значимости дивизион в России).

«Люди ради интереса могут заинтересоваться командой на один-три месяца, но не больше», - заявил бывший функционер RT на русском. «Красаву» можно сравнить с быстровоспламеняющимся фейерверком. Клуб проживёт максимум сезон».

Недавно недавно Юрий Сёмин стал тренером-консультантом «Красавы». Клуб планирует заявиться на первенство ПФЛ уже в 2021 году.

Напомним, что Андрей Червиченко намерен судиться с бывшим футболистом Дмитрием Сычёвым, который в своем интервью рассказал о методах работы экс-президента «Спартака».
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Андрей Червиченко, Евгений Савин, Пфл
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