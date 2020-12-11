Арбитр Максим Матюнин пожизненно отстранён от футбольной деятельности

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11 Декабря 2020, 16:29,
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно отстранил арбитра Максима Матюнина от судейства, а также от любой футбольной деятельности.
Установлено, что в августе 2018 года Максим Матюнин получил денежные средства от исполнительного директора клуба «Чайка» Олега Баяна и допустил ряд ошибок в пользу клуба из Песчанокопского в игре против «Армавира». Баян тоже был отстранён от футбольной деятельности.
Результат матча «Чайка» - «Армавир» был аннулирован, команде из Песчанокопского засчитано поражение с результатом 0:3.
Стоит отметить, что Максим Матюнин является братом арбитра РПЛ Алексея Матюнина.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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