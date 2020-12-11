Арбитр Максим Матюнин пожизненно отстранён от футбольной деятельности

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС пожизненно отстранил арбитра Максима Матюнина от судейства, а также от любой футбольной деятельности.

Установлено, что в августе 2018 года Максим Матюнин получил денежные средства от исполнительного директора клуба «Чайка» Олега Баяна и допустил ряд ошибок в пользу клуба из Песчанокопского в игре против «Армавира». Баян тоже был отстранён от футбольной деятельности.

Результат матча «Чайка» - «Армавир» был аннулирован, команде из Песчанокопского засчитано поражение с результатом 0:3.

Стоит отметить, что Максим Матюнин является братом арбитра РПЛ Алексея Матюнина.