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Это'о поддержал махачкалинский «Легион Динамо»

13 Ноября 2020, 20:58,

twitter.com

Экс-игрок «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это‘о выразил свою поддержку махачкалинскому клуб «Легион Динамо».

Обращение камерунского форварда в формате видео опубликовано в социальных сетях «Легиона Динамо».

Это'о передаёт дружественное послание Шамилю Лахиялову, с которым играл в «Анжи», а также желает команде победы в центральном матче за первое место против «Кубань-Холдинга»:

«Хорошей игры завтра против «Кубань-Холдинга»! Я знаю, это важная игра», - сказал Это‘о.

Напомним, что 14 ноября «Легион Динамо» сыграет против «Кубань-Холдинг». На данный момент команды имеют по 32 набранных очка.

«Легион Динамо» - махачкалинский футбольный клуб, основанный бывшим игроком «Анжи» Шамилем Лахияловым в октябре 2015 года.

На данный момент выступает в Первенстве ПФЛ. Домашние матчи «Легион» проводит на стадионе «Динамо», что в Махачкале.

 
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Анжи, Самюэль Это`О, Легион Динамо
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