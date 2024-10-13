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​Дуглас Коста: «Поиграл со всеми звёздами. Гвардиола - лучший»

13 Октября 2024 • 02:44 Комментировать

Улетевший в далёкую Австралию, где, как известно, «всё наоборот», бразильский футболист Дуглас Коста тепло вспоминает свои выступления в Европе, в частности, с туринском «Ювентусе» и мюнхенской «Баварии».

- Я выступал с лучшими игроками в мире, в «Ювентусе», в «Баварии», в сборной Бразилии. Лучший тренер? Конечно же, Хосеп Гвардиола. Это даже не обсуждается. Как мне не отметить Барцальи и Кьеллини?! Первый был потрясающе быстр, второй никогда не давал обыграть себя, -= цитирует слова 34-летнего игрока Sportweek.

В Австралии Дуглас Коста, напомним, выступает за «Сидней ФК».

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Евро-Футбол.Ру,
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